شهدت انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة تزايدا في الإقبال على التصويت بعد ظهر اليوم.

وقال الدكتور محمد ألهم عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الصيادلة بفرعية الجيزة، إنه أدلى ما يقرب من 500 عضو بالنقابة بصوته في انتخابات التجديد النصفي حتى الرابعة عصرا.

وأوضح ألهم، في تصريح لـ"الوطن"، أن الاقبال يتزايد خاصة بعد انتهاء فترة العمل الرسمية للصيادلة الحكوميين، متوقعا أن يصوت ألف صيدلي من إجمالي 20 ألف عضوا بعمومية الجيزة حتى غلق باب التصويت في السابعة مساء اليوم.

وكان الدكتور شريف والي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة صيادلة الجيزة، أكد في تصريح لـ"الوطن"، أن الأوضاع هادئة ومستقرة منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحا فضلا عن التأمين وتعاون المستشارين المشرفين على التصويت، لافتا إلى أن هناك اثنين من المستشارين القضائيين يشاركون في الإشراف.

ويتنافس 624 مرشحا، اليوم، في انتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقي المقاعد البالغ عددها 12 مقعدا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحا على مقاعد النقابات الفرعية التي جهزت 130 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويتسلم الصيدلي 7 ورقات اقتراع بألوان مختلفة، وهي:

- اللون الأخضر: اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.

اللون اللبني: اختيار 3 مرشحين فقط أعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.

اللون الأزرق: اختيار 3 مرشحين فقط أعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.

اللون الأحمر: اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.

اللون البرتقالي: اختيار مرشح واحد فقط النقيب الفرعي لنقابتك الفرعية.

اللون الزيتي: اختيار 3 مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن، فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والإسكندرية اختيار 4 أعضاء.

اللون البنفسجي: اختيار 3 مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن، فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والإسكندرية اختيار4 أعضاء.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت النقابة أنه جرى انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بمحافظات الجمهورية كافة.

وأكدت النقابة، أنه يمكن للصيدلي التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، ويوفر موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة في الانتخابات في حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.

وأطلقت اللجنة العليا للانتخابات موقعا إلكترونيا للتيسير على الصيادلة وتمكينهم من معرفة المقر الانتخابي، والموقف من السداد، وكيفية التصويت يوم الانتخابات، وأسماء المرشحين على مقاعد النقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية للدخول والاستعلام عبر اللينك التالي:https://eps-eg.org/syndicate

كما جرى تحديث تطبيق "انتخابات الصيادلة" بكامل بيانات مقرات اللجان، وآخر سنة دفع للصيدلي والقيمة المطلوبة لتجديد الاشتراك، إضافة إلى الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، لينك تحميل التطبيق من على "متجر جوجل" play store.