طرحت المطربه ساندي كليب "هعمل الصح"، لحث الشعب على النزول والإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستوية.

وقالت ساندي، لـ"الوطن"، "كنت أجلس مع الموزع هاني يعقوب وعرض الأغنية على الملحن الموهوب محمود أنور وعجبتني جدا، وتناقشنا فيها، وبالفعل تم تنفذها، وكنت متحمسة جدا لفكرة الأغنية، وهي إني أشجع الناس أن تنزل وتشارك وتدلي بصوتها في الانتخابات، لأن هذا حق كل فرد في المجتمع".

وأضافت، "اللي شجعني أكتر للأغنية هي أن الحملة الانتخابية فيها ديمقراطية، بمعني أنزل وشارك قول رأيك أنت واللي شايفه صح دون تدخل من أحد".

"هعمل الصح".. كلمات أمير العشماوي وألحان محمود أنور، من توزيع هاني يعقوب.