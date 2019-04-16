محافظ بني سويف يستفبل السفير الأندونيسي لبحث فرص الاستثمار

استقبل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، منذ قليل، بمكتبه، السفير الأندونيسي حلمى فوزي، والوفد المرافق له من أعضاء البعثة الدبلوماسية من سفارة أندونسيا بالقاهرة.

حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، ومحمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري للتنمية، ونهى محمد، مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف عمق وتطور العلاقات الثنائية بين مصر وأندونيسيا، لا سيما في الفترة الأخيرة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أندونيسيا في سبتمبر 2015، مشيرا إلى أهم نقاط التوافق بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

واستعرض المحافظ أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية، التي تتمتع بها بني سويف خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والمواقع المميزة للاستثمار في المجال السياحي، فضلا عن استعراضه لأهم المشروعات القومية المنفذة على أرض بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أحدثت طفرة ملموسة في مستوى الخدمات والمرافق على أرض المحافظة، والتي جعلت من المحافظة موقعا متميزا ومركزا مستقبليا للاستثمار والتجارة خاصة في بعض من الصناعات الهامة.

وقال المحافظ إن بني سويف حظيت بحزمة من المشروعات العملاقة منها: إنشاء محطة كهرباء بني سويف التي تعد الأكبر من نوعها عالميا، وطريق "بني سويف - الزعفرانة"، والذي فتح آفاقا جديدة للمحافظة نحو موانئ البحر الأحمر، والمنطقة التكنولوجية، وأكبر مجمع للرخام والجرانيت، وتطوير مستشفى بني سويف العام وتحويلها إلى مستشفى نموذجي لتقديم خدمات علاجية أكثر تكاملا وفي تخصصات طبية لأول مرة في الصعيد، وصوامع سدس بطاقة استيعابية 60 ألف طن.