أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن خطة تطوير شاملة للشعب والبرامج الجديدة، جاء ذلك خلال ترأسه للجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة والمنعقد صباح اليوم، بحضور السادة نواب رئيس الجامعة ومدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن خطة التطوير تشمل الجانب الأكاديمي، والبنية التحتية، وطرق التعريف بها، والخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وشدد على ضروة استكمال اللوائح الأكاديمية على النظام الإلكتروني بالجامعة (MIS)، كما ناقش الاجتماع إدراج ستة برامج للدراسات العليا والماجستير والدكتواره بمعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينطبق عليها شروط البرامج الجديدة على مستوى كليات الجامعة تحت مظلة اللائحة الإدارية والمالية الموحدة .

كما ناقش الاجتماع صرف مكافأة لكافة عمال الخدمات المعاونة العاملين بالبرامج والشعب على مستوى كافة الكليات، وتحديد موعد لتكريم الكليات الفائزة بأعلى تقييم للبرامج والشعب الجديدة.