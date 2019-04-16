تقدمت قوات الجيش الليبي، إلى ما بعد كوبري الزهراء، وتغنم آليات وأسلحة تابعة للميليشيات، كما تتقدم في عدد من المحاور بطرابلس.

كما يستهدف طيران قادم من قاعدة مصراته منزل بمنطقة كليبةً غريان بالقرب من منزل عميد البلدية.

وكانت قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، قد تقدمت في 4 أبريل الجاري، نحو العاصمة طرابلس، لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في مدن المنطقة الغربية.

وسيطرت وحدات من الجيش الليبي على مدينة غريان جنوب طرابلس، وتمكنت من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية بالمناطق الجنوبية.

من جهتها، عبَّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح 4 إبريل، في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان، موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة، والتمسُّك بالحل السياسي كـ"خيار وحيد" للحفاظ على ليبيا، وضمان سلامة ووحدة أراضيها، وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع تأكيد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.