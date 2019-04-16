قال حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأشهر السابقة شهدت فيها مصر سوءا بالأحوال الجوية، ما أثَّر بشكل سلبي على أسعار الخضروات والفاكهة، ولكننا الآن في بداية العروة الصيفية.

وأضاف نجيب، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامي عمرو خليل، مساء اليوم، أنه لا توجد زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة نهائيًا والمنتجات متوفرة بكثرة، وبالتالي لا داعي لأي تهافت على الشراء من قبل المواطنين، وخلق أزمة من لا شيء.

وأكد أن هناك انخفاضا واضحا في أسعار الخضروات خلال الأيام القليلة الماضية، وصلت نسبته إلى 20%، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإنتاج المعروض ولا داعي لأي تهافت على السلع.

وأوضح رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الشعبة تشارك مع وزارة التموين في معارض "أهلا رمضان"، وأيضا بمبادرة "كلنا واحد" لوزارة الداخلية.