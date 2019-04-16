شهدت اللحظات الأخيرة لانتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بالدقهلية، إقبالا كثيفا على لجان التصويت، وسط حضور قوي للمرشحين وأنصارهم.

وأكد مصدر قضائي، لـ"الوطن"، أن نسبة التصويت لم تتخطي 10% من إجمالي من لهم حق التصويت بالجمعية العمومية، التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 23 ألف صيدلي.

ويتنافس على منصب نقيب صيادلة الدقهلية 6 مرشحين وهم: "سعيد شمعة، تاج الدين عبدالحميد، وائل أبو الفتوح، عزة حسني، مجدي عماشة، ومحمد مختار".

وفي مقعد فوق السن يتنافس 14 صيدليا على 3 مقاعد وهم: "منى راشد، رانيا محمود فتحي، منذر فهمي الشهاوي، هنادي الشافعي، أيمن الزيني، وسيم الهلالي، محمد الدنف، محمد أمين، أميمة عطا الله، أماني عبدالرحمن، إيهاب فيصل، سعد زيدان، عبده الجوهري، وعماد سليمان".

أما تحت السن، فيتنافس 14 مرشحا على 3 مقاعد وهم: "سماح عمر، مايسة بدوي، عمر الخولي، أحمد الباز، محمد ثروت، محمود نيازي، هبة شتا، منى هنداوي، غادة رفعت، زين أحمد عبدالنبي، أحمد شفيق، أحمد طايل، أشرف طافش، وأميرة الشافعي".