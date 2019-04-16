مازح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان من جنوب الصعيد، أثناء مغادرة بعضهم القاعة، خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، والمخصصة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، "رئيس المجلس قاعد ينفع الصعايدة يسيبوه لوحده كده".

وأثناء تصويت أحد نواب سيناء بالموافقة على التعديلات الدستورية، بادر بتأكيده الموافقة من أجل ما تفعله الدولة المصرية في سيناء قائلًا: "اللي رافض التعديل يجي يزور سيناء ويشوف الدولة عملت ايه عندنا".

وعقب رئيس البرلمان، بقوله: "سأكون أول الزائرين لسيناء الحبيبة".

ووافق 531 عضوًا بمجلس النواب على التعديل الدستوري في الجلسة العامة التي انعقدت مساء اليوم، بينما رفض 22 عضوًا وامتنع عضو واحد.

وتخطى عدد الموافقين أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للدستور، لإعلان الموافقة على التعديلات النهائية، وما زالت عملية التصويت مستمرة.