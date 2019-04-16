قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة غلق باب التصويت بعد مده لمدة نصف ساعة، وبدأت أعمال الفرز.

وأعلنت اللجنة عن حضور 1100 صيدلي لهم حق التصويت من أصل 20 ألف عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الصيادلة، أرسلت خطابا للجان المشرفة على النقابات الفرعية تعطيهم الحق في مد فترة التصويت لمدة ساعة حسب ظروف كل نقابة من حيث الحشد.

وفتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي للصيادلة في التاسعة صباح اليوم، وتنافس 624 مرشحًا فى انتخابات نقابة الصيادلة، بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة موزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقي المقاعد البالغ عددها 12 مقعدًا بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحًا على كافة مقاعد النقابات الفرعية والتي تم تجهيز 130 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حيث جرى انتداب 30 قاضيًا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بكافة محافظات الجمهورية.