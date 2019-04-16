قال السفير حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن الدولة المصرية وجهت دعوة للرئيس الكوري الجنوبي لزيارة مصر، مضيفًا أنه من المتوقع أن يزور القاهرة قريبًا سواء خلال نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل، وذلك من أجل استكمال الزخم القائم واستكمال العلاقات بين البلدين.

وأكد فهمي، خلال حوار خاص على قناة "EXTRA NEWS"، أن كوريا الجنوبية ساهمت في إنشاء بعض خطوط المترو في مصر ، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الكورية الموجودة بقوة في الأسواق المصرية.

وأشار سفير مصر في كوريا الجنوبية، إلى أن السوق المصرية نافذة كبيرة للمستثمر الكوري في قارة أفريقيا.