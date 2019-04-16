قال السفير حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن كوريا الجنوبية صاحبة تقدم كبير في جميع مجالات التكنولوجيا، مضيفًا أن الشركات الكورية لديها رغبة حقيقية للاستثمار في مصر، كما أن الدول الأفريقية تتمتع بالكثير من المزايا الاستثمارية.

وأكد فهمي، خلال لقاء خاص عُرض على قناة "EXTRA NEWS"، أنه يتوقع زيادة الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في مصر جاذبة بشكل كبير للمستثمر الكوري، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي له دور كبير في جذب الاستثمار الكوري.

وأوضح سفير مصر في كوريا الجنوبية، أن هناك تعاون كبير بين مصر وكوريا الجنوبية في المجال العسكري.