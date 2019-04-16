وجه محمد فهمي، طالب بجامعة الإسكندرية، وأحد مرافقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولة قاعدة محمد نجيب العسكرية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة القوات المسلحة على استقبال الطلاب داخل القاعدة، معربًا عن فخره بهم.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن السيسي حريص دائمًا على مشاركة الشباب في كل فعاليات، مؤكدًا أن الطلاب الذين كانوا حاضرين في القاعدة أعربوا عن فخرهم بجيشهم ومدى استعداده للقتال والدفاع عن الوطن.

وتابع :" قاعدة محمد نجيب العسكرية شاملة كل شيء، شعرت بالفخر لقوة الجيش المصري".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء.