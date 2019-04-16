تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني الخاص بإجراءات الاستفتاء ومواعيد الاقتراع.

وقال مصدر قضائي بالهيئة، لـ"الوطن"، إن الجدول الزمني سيتضمن مواعيد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر وفي الخارج، مضيفا أن الجدول يتضمن أيضا مواعيد إعلان النتائج والطعون على قرارات الهيئة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية تلقى خطابا من مجلس النواب بموافقتها على التعديلات الدستورية.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.