نظمت مديرية الشباب والرياضة في دمياط حول التعديلات الدستورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرنامج التطوعية والثقافية بنادي دمياط الرياضي، وسط حشد جماهيري من القيادات المجتمعية وأعضاء مراكز الشباب.

وتحدث الدكتور محمد حجازي شريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تاريخ الدستور المصري والتعديلات، التي حدثت بالدستور، وما هي أسباب التعديلات الدستورية المطروحة حاليا.

وأكد حجازى أهمية دور الشباب في المشاركة في التعديلات الدستورية والإدلاء بأصواتهم.

حضر الندوة اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة دمياط، والشيخ وسيم المتولي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، والأنبا بندليمون، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس.