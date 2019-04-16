أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، في 10 محافظات، تقدم الدكتور كرم كردى، على مقعد النقيب العام، حتى الآن بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات.

وأحرز كردي المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، تقدما في محافظات: القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، قنا، البحر الأحمر، بمتوسط أصوات 4 آلاف صوت فارق عن أقرب منافسيه.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.