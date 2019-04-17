قال الإعلامي محمد الباز، إن التعديلات التي أجريت على دستور 2014، جعلت الدستور المصري أكثر عدالة، ولبت طموح الشعب، مؤكدًا أن التعديلات حدثت وفقًا للإجراءات التي نّص عليها الدستور، وليست رغبة في تمكين أحد من السلطة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن نّص التعديلات الدستورية على وجود نائب لرئيس الجمهورية يُلبي طموح المصريين منذ سنوات، موضحًا أن التعديلات انعكاس واضح للتطور الذي يحدث في مصر.

وأشار إلى أن التعديلات تحمي الدولة بشكل أكبر وهذا واضح في المادة التي نصت صراحة على قيام الجيش بحماية الدستور ومدنية الدولة، وهذا ليس ميزة للقوات المسلحة المصرية بل تكليف جديد لها.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.