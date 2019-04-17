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حلمي بكر: "التحقت بكلية التجارة ومعهد الموسيقى لإرضاء أبويا وأمي"

حلمي بكر: "التحقت بكلية التجارة ومعهد الموسيقى لإرضاء أبويا وأمي"

"شمعة" نقيبا لصيادلة الدقهلية

"شمعة" نقيبا لصيادلة الدقهلية

تقارب الأصوات بين "زكي" و"الهواري" يعيد فرز لجنة 17 بانتخابات الصيادلة

تقارب الأصوات بين "زكي" و"الهواري" يعيد فرز لجنة 17 بانتخابات الصيادلة

دبلوماسي أمريكي سابق: لا أجد تفسيرا لدعم قطر للإرهابيين

دبلوماسي أمريكي سابق: لا أجد تفسيرا لدعم قطر للإرهابيين

أول فيديو من حادث الطريق الدائري.. أدى لمصرع 5 وإصابة 16 آخرين

أول فيديو من حادث الطريق الدائري.. أدى لمصرع 5 وإصابة 16 آخرين

"عمرو" 5 سنوات في علاج وإطعام الحيوانات الضالة: "كلب والدي هو السبب"

"عمرو" 5 سنوات في علاج وإطعام الحيوانات الضالة: "كلب والدي هو السبب"

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"شبورة وأمطار وبرودة".. الأرصاد تكشف كواليس ومفاجآت طقس الغد

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33 محطة لـ«الصيادلة» من الأزمات إلى الانتخابات

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بالصور| بكاء ودموع الفرنسيين أمام كاتدرائية نوتردام

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