أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في النقابة الفرعية لصيادلة الدقهلية، اليوم، تقدم الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة السابق، وأقرب منافس له الدكتور وائل أبو الفتوح ثم الدكتورة عزة حسني.

ويواصل الدكتور ثروت حجاج المرشح على منصب النقيب العام تقدمه بحصوله على أكثر من 60% من الأصوات ويليه الدكتور كرم كردي.

وعلى مقعد العضوية فوق السن تقدم كل من الدكتورة مني راشد، والدكتور أيمن الزيني، والدكتور وسيم الهلالي، وتحت السن تقدم في عملية الفرز كل من الدكتور أحمد طايل، والدكتورة مني هنداوي، والدكتور زين أحمد عبدالنبي.