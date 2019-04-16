بدأت أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الفرعي بمحافظة الفيوم، بقاعة نادي المحافظة، بعدما انتهى أعضاء اللجنة من تجميع أوراق التصويت الخاصة بكل الفئات المرشحة.

وجمع أعضاء اللجان، أوراق التصويت الخاصة بالنقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن وتحت السن، والنقيب الفرعي، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن، وفوق السن، وممثل مقعد شمال الصعيد، للبدء في فرز أصوات الناخبين، وتجميع أصوات كل مرشح.

وانتهت اللجنة من فرز أصوات المرشحين على مقعد النقيب الفرعي بالفيوم، وتبدأ عقب ذلك بتجميع الأصوات.

أجريت الانتخابات تحت إشراف المستشار أسامة عبدالعزيز، المشرف على الانتخابات بالنقابة بالفيوم، وتضم اللجنة كلا من الدكتور طارق أحمد رياض، رئيسا، والدكتور غيث محمد صالح، نائبا، وعضوية كلا من الدكتور نصر مقاوي، والدكتور جمال الزيات، والدكتور هاني عبدالسيد.