عاطف بباوي نقيبا لصيادلة البحر الأحمر

فاز الدكتور عاطف فايز بباوي عطية، اليوم، بمنصب النقيب في انتخابات نقابة الصيادلة بالبحر الأحمر، متقدما على منافسه الدكتور حاتم الدمياطي بفارق 90 صوتًا.

وتنافس 10 مرشحين للفوز بـ7 مقاعد، من بينها مقعد النقيب الفرعي، وثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة آخرين تحت السن.

وترشح على مقعد النقيب الدكتور حاتم الدماطي مدير إدارة الصحة بالغردقة، والدكتور عاطف فايز بباوي عطية، وشهدت منافسة قوية بينهما خلال فرز الأصوات إلى أن فاز بباوي بفارق ٩٠ صوتًا عن الدماطي، وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم 338 من إجمالي 1017.

بينما فاز على مقعدي العضوية "فوق السن": محمد عبده محمد السباعي، ومينا لطفي مسادر، وفاز على مقعد العضوية "تحت السن" ثلاثة أعضاء، وهم: أحمد محمد رفعت محمود، وعماد عاطف عزيز، وروماني صلاح روماني.

وكانت انتخابات نقابة الصيادله بالبحر الأحمر بالغردقة شهدت عملية إقبالا كثيفا أمس من الناخبين في بداية اليوم ثم ضعف الإقبال في منتصف اليوم وعاد مرة أخرى توافد أعداد كبيرة من الصيادلة حتى أصدرت نقابة الصيادلة قرارا قبل إغلاق الصناديق بنصف ساعة بمد التصويت لمدة ساعة حتى الثامنة مساء.

من جانبه أكد الدكتور أنور وليم، نقيب الصيادلة بالبحر الأحمر، على تذليل كافة العقبات أمام أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.