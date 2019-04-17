ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام يستغرق 5 سنوات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس خلال خمس سنوات، بعد أن تضررت جراء حريق هائل، الاثنين.

وفي خطاب تليفزيوني قال ماكرون، الثلاثاء: "سنعيد بناء نوتردام حتى تكون أجمل، وأرغب في إنجاز ذلك خلال 5 سنوات، وبإمكاننا أن نحقق ذلك".

وأضاف: "بإمكاننا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتوحد بعد أن فكرنا بشكل معمق في ما كنا وما يجب أن نكون، وعلينا أن نصبح أفضل مما عليه الحال الآن وعلينا أن نجد سبيلا لمشروعنا الوطني"، وأكد الرئيس الفرنسي: "علينا أن نعمل الآن نحن سنعمل وسننجح"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وبشأن نتائج "المناقشات الوطنية" حول إيجاد سبل لتجاوز الأزمة الحالية مع حراك "السترات الصفراء"، أكد ماكرون أنه من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء المناقشات، وأضاف أنه سيوجه كلمة أخرى إلى الشعب بهذا الخصوص قريبا.

وكان ماكرون بصدد تقديم بيانا حول نتائج "المناقشات الوطنية" لتسوية الوضع في البلاد، الاثنين، لكنه ألغى خطابه بسبب اندلاع الحريق في كاتدرائية نوتردام وسط باريس.