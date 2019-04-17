غداً .. 50 بحث علمي في مؤتمر شباب الباحثين الاول لجامعة أسوان

تستعد جامعة أسوان لتنظيم مؤتمرها الأول لشباب الباحثين، والمقرر إقامته غداً الخميس، ويستمر لمدة 3 أيام بمدينة أسوان.

وفي تصريحاته الصحفية أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه لعمل أبحاث علمية عالية المستوى لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، كما يهدف أيضا إلى زيادة التعاون البحثي بين كليات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إن اللجنة المنظمة استقبلت 50 بحثا من طلاب الماجستير والدكتوراه من داخل جامعة أسوان، ويقوم بالتحكيم فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية المتخصصة بالجامعة، موضحا أنه سيتم تقديم جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاثة أبحاث فائزة في المؤتمر لتشجيع المشاركين على مواصلة البحث العلمي، فضلا أن المؤتمر يضم برنامج محاضرات إرشادية للباحثين مقدمة من بنك المعرفة المصري لجامعة أسوان.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تضم الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس المؤتمر، وعدد من الأساتذة في مجالات مختلفة.