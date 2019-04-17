أعلنت راندا رجائي، منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، وأن مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات كمرحلة أولى وهي المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة، وأغلبها بالصعيد، والتي يصل معدل الإنجاب فيه إلى 46% من إجمالي مواليد مصر سنويًا، وأن محافظة سوهاج تعد المحافظة الأعلى في معدلات الخصوبة بمعدل 4.6 والذي يعني أن كل 10 سيدات ينجبن 46 طفلا.

وأضافت "رجائى" في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية 2030 تستهدف إلى الوصول بمعدلات الخصوبة إلى 2.4، وأن هناك 1271 متطوعة في حملة "2 كفاية" والتي يجري العمل من خلالها رفع الوعى بالقضية السكانية.