حصل الدكتور حسام الدين الناظر، أستاذ مشارك كيمياء الحفز الضوئي، بالمشاركة مع العالم الكبير الدكتور جلال نوار، أستاذ الكيمياء الخضراء بالمركز القومي للبحوث على براءة اختراع بعنوان "وحدة لتنقية المياه بالطاقة الشمسية".

ويتعلق الاختراع بطريقة لتصنيع نظام لتنقية المياه باستخدام الإطارات المستعملة للسيارات بعد طلائها بالإبوكسيات المسموح بها في خزانات المياه، ويشتمل النظام على نصف الإطار المطاطي، وطلاء الإيبوكسي، وقاعدة الفلتر، وباكتات تحتوي على مواد نشطة وفعالة لتنقية المياه من مادتي الزيوليت والسيليكا، ويستخدم أيضا أشعة الشمس في تعقيم المياه وتسخينها، كميزة إضافية لقدرته على امتصاص الأشعة، بالإضافة إلى قدرة النظام على عزل الأسطح الموضوع عليها حراريا وكذلك تخزين المياه عند الحاجة.

ويمكن أن يعمل هذا الفلتر على قتل الميكروبات في غياب الشمس، ويتكون من مواد رخيصة الثمن توجد بالسوق المصري، ويمكن أن تستخدم هذه الوحدة في المناطق النائية والقرى، وذلك للحصول على مياه نقية للأغراض المنزلية، ويصنع الفلتر من خامات محلية.

وقال الدكتور حسام الدين الناظر، لـ"الوطن"، إن للوحدة العديد من المميزات التي ممكن أن تستخدم فيها لخدمة المجتمع المصري، من بينها عزل مجموعة الأطباق "الفلاتر" حراريا للأسطح الأسمنتية المعرضة لحرارة الشمس مما يوفر الطاقة الكهربية المستهلكة في المكيفات والمراوح، كما يمكن استخدام مجموعة الأطباق، في أن تقوم بدور خزانات المياه التي توضع فوق الأسطح، وذلك على التوازي لدورها في تنقية المياه وعزل الأسطح.

كما يصلح الفلتر لتنقية المياه الجوفية ومياه الترع والمياه الخام كافة "عدا إزالة الملوحة"، وتستخدم في الأماكن النائية والبعيدة عن نطاق مياه نهر النيل .

ويمكن أيضا من خلال تعدد الاطباق حسب الاحتياجات وتوصيلها مع بعضها بسهولة عن طريق فتحه دخول وخروج للماء، بحيث تنقي مجموعة الأطباق المياه ويمكن على التوازي استخدامها في عملية تخزين المياه وتسخينها بدلا من الخزانات المستعملة محليا.