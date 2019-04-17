أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تدريب وظيفي للخريجين المصريين لتعلم مواد متخصصة في القطاع المالي، ومهارات أساسية للعمل في أي مجال، كما تتيح المنحة فرصة لحضور يوم للتوظيف فور انتهاءها.

فترة البرنامج من 4 لـ6 أسابيع، وتكون الدراسة 5 أيام في الإسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5:30 مساءً، والمنحة مجانية لكن يشترط دفع رسوم اشتراك 150 جنيه فقط.

شروط التقديم:

1- المنحة للخريجين فقط.

2- أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

3- أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 سنة.

4- للذكور: موقف التجنيد عند التقدم للمنحة (أدى الخدمة، معفى، مؤجل).

كيفية التقديم:

1- سجل بياناتك على اللينك من هنـــــا.

2- ستقوم الجهة المعنية بالتواصل معك لتحديد ميعاد الجلسة التعريفية للبرنامج، وإكمال عملية التسجيل.