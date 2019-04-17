انطلق المؤتمر العلمي الدولي الـ25 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان "صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية "، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية في إطار إيمانها بالدور الرائد الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الخاصة بالإعلام ودوره في بناء المجتمعات والدفع بالدول للتقدم والرقي، وأكد الدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية وممثلها في مصر، تحيات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وراعي هيئة آل مكتوم الخيرية، وتمنياته للمؤتمر أن يحقق أهدافه المنشودة.

وأشار إلى أن الشيخ حمدان هو الراعي لمختلف المناسبات والفعاليات العلمية في شتى بقاع العالم، كما أن له العديد من الجوائز في المجالات العلمية والاجتماعية التي تهدف إلى النهوض بالمجتمعات إلى آفاق التنمية والازدهار، كما نقل تحيات ميرزا الصايغ عضو مجلس الأمناء.