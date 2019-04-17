القبض على عامل بتهمة قتل شقيق زوجته في المرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل لاتهامه بقتل شقيق زوجته، وتبين من التحريات أن خلافات عائلية نشبت بين المتهم والمجني عليه منذ فترة، وظهر أمس الأول، تقابل أسفل منزل المجني عليه وتشاجر الطرفان ، فاستل المتهم سكينا وسدد له عدة طعنات فأسقطه جثة هامدة، وضبط المتهم وأحيل إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقى العقيد وائل غانم مفتش مباحث قسم شرطة المرج بلاغا، بقيام "سيد.م" عامل، بقتل شقيق زوجته، طعنًا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بتفاصيل الجريمة وقرر أن الضحية حاول قتله بسبب الخلافات العائلية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.