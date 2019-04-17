يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، وذلك عن طريق توفير فرص عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعالة في المجتمع، وتقلل من فرص انتكاستهم مرة أخرى.

وقام الصندوق بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم عن طريق مبادرة "بداية جديدة".

وتستعرض "الوطن" الضوابط الخاصة بالمبادرة، وخطوات التقدم للحصول على القرض.

المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة

1- ضرورة أن يكون المتعافي منتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

2- أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

3- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

4- ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

5- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا.

خطوات التقدم للحصول على القرض

1- تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

2- يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته في الحصول على القرض.

3- يتم تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

4- التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، وسيقوم البنك بدعمه لمدة 5 سنوات.

5- يتولى الصندوق متابعة كافة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.

أهداف المبادرة

1- الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

2- تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي.

3- توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

4- الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

5- الحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة.

وكان شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مساء أمس، قال إن البنك رصد 50 مليون جنيه لدعم المتعافين من الإدمان، بعد أن وجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنح المتعافين من الإدمان قروض.