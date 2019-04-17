دعا الوفد الروسي في مجلس الأمن، لعقد مزيد من المشاورات كي يخرج مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا متوازنا.

كما أعرب الوفد عن استغرابه من تجاهل ملاحظاته على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية".