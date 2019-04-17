قالت نقابة الصيادلة، إن ما يقرب من 30 ألف صيدلانيا وقعوا أمس بالجمعية العمومية العادية لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة، مؤكدين احترامهم للدستور المصري الذي نص في مادته رقم 77على رفض الحراسة على النقابات المهنية.

وأشارت النقابة، إلى أن النتائج التي نشرت على المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي بشأن الانتخابات أولية، والنهائية ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات في الجمعية العمومية العادية المقرر لها 26 أبريل.

وتقدم مجلس النقابة بالشكر والتقدير لمستشاري مجلس الدولة الأجلاء على مابذلوه من جهد لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة، ما أظهر العرس الانتخابي في أبهى صورة.

وأوضحت النقابة أنها ستظل دائما وأبدا البيت الكبير لكل صيادلة مصر، كما دعت جموع أعضائها الذين احتشدوا أمس أمام صناديق الاقتراع، بتكرار الأمر مرة أخرى للمشاركة في عرس مصر الديمقراطي القادم الخاص بالتعديلات الدستورية.