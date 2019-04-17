خالد ميري يزور "الوطن" ويقدم الشكر للصحفيين بعد فوزه في انتخابات النقابة

زار الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير أخبار اليوم وعضو مجلس نقابة الصحفيين، مقر جريدة الوطن لتوجيه الشكر للصحفيين بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

كان الكاتب الصحفي محمود مسلم في استقبال "ميري"، ورافقه في جولة داخل أقسام الجريدة لمقابلة الصحفيين.

من ناحيته قدم "ميري" الشكر للصحفيين، مشيرا إلى أن انتخابات النقابة شهدت تنافسا شريفا، وأن اليوم الانتخابي ظهر بمظهر يليق بنقابة الصحفيين المصريين.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 16 مارس الماضي، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز ضياء رشوان بمقعد النقيب، وفوز خالد ميري ومحمد شبانة، خالد ميري، وهشام يونس "فوق السن" ومحمود كامل، حماد الرمحي، ومحمد يحيي يوسف "تحت السن".