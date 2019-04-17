أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وصول كتاب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16 أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أنه مرفق مع الكتاب خطاب مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على التعديلات الدستورية، وأن مجلس إدارة الهيئة اجتمع ووضع جدولا زمنيا لعملية الاستفتاء والمواعيد المقررة لإجرائه في الخارج والداخل، لما هو منوط دستوريا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعا لاشين كل المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات، كما سرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر، نصوص التعديلات المقترحة على الدستور وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب في جلسته، أمس الثلاثاء.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.