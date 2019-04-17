أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة لللاستعلامات للإعلان عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والجدول الزمني بمواعيد الاقتراع، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بكامل تشكيلها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات، ولا يسمح بالحذف أو الإضافة بها، باستثناء صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإضافة أو حذف أحد الناخبين، أو حذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.