أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بإقرار مؤسسة الأزهر الاصطحاب في مشروع قانونها للأحوال الشخصية، مؤكدة أن نظام الرؤية الحالي في القانون عقيم ولا بديل عن تطبيق الاصطحاب.

وأكدت ثابت، في تصريحات لها، أن الاصطحاب يعفي الطفل من مشاهدة الخلافات بين الوالدين، كما أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل وتربيته في بيئة سليمة.

وأشارت إلى ضرورة معاقبة الأب الذي يخطف طفله أثناء الاصطحاب ويمتنع عن إعادته إلى الأم، بالحبس والغرامة وحرمانه من الاصطحاب.

كما أبدت رفضها للربط بين الاصطحاب والإنفاق، مؤكدة أن الطفل في حاجة إلى الأب حتى وإن لم ينفق عليه.