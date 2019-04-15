استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب.

ناقش مع الإمام الأكبر التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والأزهر الشريف في عدد من المشاريع الثقافية والمعرفية، من بينها مكتبة الأزهر الجديدة، باعتبارها أحد أهم كنوز المعرفة في العالم الإسلامي لما تحتويه من كم كبير جدًا من المخطوطات والكتب النادرة في العديد من المجالات العلمية.

وأكد بن حويرب أن فكر الأزهر الشريف هو صمام الأمان للأمة، لما يمثله هذا الفكر من من ضمانة للاستقرار والتعايش بين مختلف المكونات في المجتمعات الإسلامية، وقدرته على حماية الشباب من الإنخداع بدعاوى التطرف والإرهاب.

من جهته، أشاد الإمام الأكبر بدور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في النهوض بالمعرفة والثقافة لدى القارئ العربي، مؤكدًا مساندته لكل المبادرات والمؤسسات الثقافية التي تحافظ على الإرث المعرفي الإسلامي العظيم.