ألقى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، كلمة في مؤتمر الهيئة لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال لاشين: "إن الاستفتاء على تعديل الدستور سيتم تحت إشراف قضائي كامل بمعنى قاضى على كل صندوق، ووسط متابعة ومراقبة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية"، مؤكدًا: "أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد أمام شعب مصر بإجراء استفتاء بنزاهه وحيادية".

وأضاف "إن الاستفتاء يوم جديد من تاريخ مصر، يُدعى فيه الشعب المصري ليقول كلمته في مرحلة جديدة من مراحل نضاله الوطني، من أجل رقي الوطن، بعدما وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على ما أقترح من تعديلات على بعض مواد الدستور".

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

يأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.