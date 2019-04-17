أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا.

وأكد الشريف، طبع بطاقات بطريقة "برايل"؛ للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.