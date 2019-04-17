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«المتطرفون».. صُناع الفوضى

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"عثمان" يشيد بمهرجان الإسماعيلية الدولي: "خرج بشكل لائق"

"عثمان" يشيد بمهرجان الإسماعيلية الدولي: "خرج بشكل لائق"

السيطرة على حريق في 3 منازل بـ"شطورة" في سوهاج

"المصرية للاتصلات" تخصص خدمة جديدة لمساعدة المواطنين.. "اعرف لجنتك"

"المصرية للاتصلات" تخصص خدمة جديدة لمساعدة المواطنين.. "اعرف لجنتك"

جامعة طنطا تستضيف "اليوم العلمي للتميز الحكومي والاعتماد للجودة"

جامعة طنطا تستضيف "اليوم العلمي للتميز الحكومي والاعتماد للجودة"

قافلة طبية متكاملة تزور قرية "دمشاو هاشم" في المنيا

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اختتام الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة

اختتام الملتقى الأول للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة

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مخرج "رمسيس راح فين" بعد الفوز بمهرجان الإسماعيلية: مجهود 9 سنوات من البحث والتوثيق

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بالفيديو| "استعراض غنائي ونصائح".. إعلانات النجوم قبل موسم رمضان

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