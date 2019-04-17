نظم المئات من الطلاب والطالبات بكليات جامعة الفيوم، و"طلاب من أجل مصر" واتحاد طلاب الجامعة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مسيرة طلابية انطلقت من أمام مبنى القبة بحرم جامعة الفيوم، وجابت عدد من الشوارع حول الجامعة، لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

انطلقت المسيرة الطلابية تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وتقدمها الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، من أمام مبنى القبة بالحرم الجامعي، ثم جابت الكليات، وخرجت من الجامعة إلى بعض الشوارع المحيطة، حاملين أعلام مصر وبعض اللافتات المطالبة للمواطنين بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتأييدها، وذلك تحت شعار "هنكمل المشوار".

وشارك عدد من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات، وممثلي مديرية الشباب والرياضة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، ورددوا بعض الأغاني الوطنية خلال المسيرة.