مؤتمر حاشد للبيطرين والزراعيين في الجيزة لتأييد التعديلات الدستورية

نظم العاملون بالطب البيطري في محافظة الجيزة، اليوم، مؤتمرًا حاشدًا للتعريف بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها بداية الأسبوع المقبل.

وقال محمدي البدري، عضو مجلس نقابة الزراعيين، إن التعديلات الدستورية ضرورة، محذرًا من المتربصين بالدولة المصرية واعداءها بالداخل والخارج، من المروجين للشائعات والتي دائمًا تضر بمصالح مصر الداخلية والخارجية وتضر باقتصادها.

وأضاف في كلمته أن الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة الرئيس لا ينكرها إلا جاحد بداية من وحدات الإسكان الاجتماعي، وبناء 14 مدينة جديدة فضلا عن البدء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد نقلة حضارية واقتصادية.

وأوضح أن مصر ستجني ثمار المشروعات الزراعية الكبرى كالمليون ونصف فدان الذي أطلقه الرئيس السيسي، وكذلك الـ 100 ألف صوبة قريبًا.

وأشاد الدكتور أشرف إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة للطب البيطري، بكم الإنجازات التي تحققت بمجال الطب البيطري على مستوى الجمهورية ومنها إعادة هيكلة المجازر ورفع كفاءتها، مؤكدا على ضرورة أن يتوجه الجميع إلى لجان الانتخاب للأدلاء بأصواتهم ليعرف العالم من هم المصريين.

وشرح الدكتور سيد جاد المولى، نقيب البيطرين بالجيزة المواد التي سيتم التصويت عليها تعديلها، مشيدًا بدور المرأة في العمل السياسي.