اعتمد مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ46 اليوم الأربعاء، بالقاهرة ، تقرير لجنة تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل ، بالتأكيد علي أن تستفيد المنطقة العربية من امكانيات الاقتصاد الأزرق في تعزيزا لاستثمارات والنمو وفرص العمل والتخفيف من الفقر مع الحفاظ علي بيئة بحرية نظيفة وصحية .

وطالب ببلورة رؤية عربية واضحة للاستفادة من الموارد البحرية ، بما يضمن الاستخدام المستدام لهذه الموارد ، ويعزز من العوائد الاقتصادية والاجتماعية منها ، خاصة توفير فرص العمل اللائق للشباب العربي، علي أن تقوم الحكومات العربية بصياغة البرامج التنفيذية في قطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة وفقا لأولوياتها .

وأوصي بإيجاد مجال تشريعي وقانوني واقتصادي ومعرفي يدعم التوجه نحو استغلال كافة الموارد البحرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ، مع منح قدر كاف من الحوافز التي تسجع علي ذلك .