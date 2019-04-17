قال مصدر سوداني، إن الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد للدوحة، بعد رفض استقباله بالسودان، بحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس الماضي، عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان أدى اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان، عقب إعلان الفريق عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس.