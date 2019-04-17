أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، إصدار فاتورة التليفون للخطوط الأرضية عن فترة الاستهلاك من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، وبدء السداد من يوم 15 أبريل الجاري.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض طرق تقديم شكاوى للشركة المصرية للاتصالات في حالة ارتفاع قيمة الفاتورة أو الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي، وهي:

طرق تقديم الشكوى

يتم تقديم الشكوى عن طريق الاتصال بخدمة عملاء الشركة رقم 111، أو من خلال إرسال إيميل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات customer.care@te.eg

أما في حالة عدم حل المشكلة من قبل المصرية للاتصالات يمكن الاتصال بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساء يوميا.

لمعرفة خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي أونلاين من هنا

لمعرفة 11 طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت من هنا