قال ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق، إن طرد وزير خارجية قطر من السودان، أمر حتمي بعد اكتشاف دوره التخريبي في الوطن العربي.

وكانت قناة "سكاي نيوز" أعلنت، منذ قليل، رفض السودان استقبال الوفد القطري الذي وصل إلى البلاد.