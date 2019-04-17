«البشير» فى السجن وأوغندا تدرس استضافته

نقلت السلطات السودانية الرئيس السابق عمر البشير إلى أحد سجون الخرطوم، حسبما أكد مصدر بعائلته، اليوم، فيما يواصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين بنقل السلطة إلى حكومة مدنية «فى أقرب وقت».

وأكد شهود عيان وجود انتشار كثيف للجنود وعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش، خارج أحد السجون بشمال الخرطوم، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فيما أشادت أوغندا بدور الرئيس المعزول «البشير»، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، فى إرساء السلام بجنوب السودان، وكشفت عن إمكانية منحه حق اللجوء.

ولم يُرضِ اعتقال «البشير» المحتجين الذين بدأوا تظاهرات مناهضة للحكومة، منذ ديسمبر الماضى، وقال أحدهم إنهم يخشون سرقة انتفاضتهم، رغم ما قدمه القادة العسكريون مؤخراً، مثل إقالة النائب العام عمر أحمد محمد، أمس، واعتقال رئيس البرلمان السودانى السابق إبراهيم عمر، فى مطار الخرطوم، إلى جانب عدد من قيادات حزب «المؤتمر»، اليوم.