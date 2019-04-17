نظم حزب الحرية المصري ملحمة تاريخية من المجمع الثقافي بمحافظة البحيرة بحضور كوكبة من القيادات السياسية وجموع من أهالي دمنهورلدعم التعديلات الدستورية، وذلك بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، وأحمد مهنى الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد، واللواء إبراهيم أبوشادي أمين محافظة البحيرة، ومحمد حسين أمين تنظيم البحيرة، والمستشار محمد قطب مشرف محافظة البحيرة.

وبدأت الكلمات ببرقية شكر للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجازاته على أرض الواقع ودور جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأكد الحاضرون دور التعديلات وأهميتها في الحفاظ على استقرار مصر ولاستكمال خطط وبرامج وسياسات التنمية الشاملة والحقيقية، وأكد أحمد مهنى الأمين العام للحزب على دور الحزب في دعم الدولة ومسئوليته تجاه الوطن، معربا عن ثقته الكاملة في أن الشعب المصري العظيم سوف يكون على مستوى المسؤولية ليضرب المثل والقدوة في حرصه على ممارسة حقوقه السياسية.

وأكد الدكتور أحمد إدريس على خطة الحزب لحشد المواطنين أيام الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالحزب ستقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لتذليل أي عقبات أمام الجماهير للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.