نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الإسماعيلية، ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، في مركز القصاصين، بحضور شيوخ وعمد وكبار ورموز العائلات.

وناقشت الندوة التثقيفية، عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التي تحققت والمشروعات القومية التي أقيمت في الدولة المصرية وفي محافظة الإسماعيلية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

وفي نهاية اللقاء جرى توزيع جوائز للأمهات المثاليات بالقرية وأمهات الشهداء ولبطلة العالم في رفع الأثقال نعمة سعيد ابنة قريه المحسمة، وانتهى اللقاء بعهد ووعد بأن القرية بأكملها ستشارك في الاستفتاء بنعم من أجل مصر والمستقبل.