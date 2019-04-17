أجرت شبكة "CNN" الأمريكية، عبر حسابها باللغة العربية على موقع "تويتر" استطلاع رأي حول التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري خارج مصر، وأيام 20 و21 و22 بالداخل.

وأظهرت نتائج استطلاع الشبكة الأمريكية الذي جاء بعنوان: (‏شاركنا برأيك.. هل أنت مع التعديلات الدستورية في مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟)، متخزلًا التعديلات في المادة الخاصة بمدد الرئاسة، بموافقة 50% على التعديلات، بينما رفض 47% و7% مقاطعة، بإجمالي أصوات بلغت 105 آلاف صوت.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوا، وافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت. ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المصريين للمشاركة في الاستفتاء، وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للانتخابات، للإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن الوطن ينادي شعبه لأخذ رأيه في التعديلات الدستورية، مطالبًا بالمشاركة في التعديلات الدستورية وإبداء الرأي في صناديق الاقتراع من أجل مصر، بكل حرية وفي إطار من ممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.