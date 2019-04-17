سجن 38 متهما بين 3 و15 عاما في أحداث عنف وتظاهر في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان، وأمانة سر مجد سمير جرجس ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، بمعاقبة 38 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن بين 3 و15 عاما، لتورطهم في أحداث تجمهر وتظاهر وقطع طرق بمركزي مغاغة عام 2014 وسمالوط عام 2015.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة عاقبت 12 متهما حضوريا لمدة 3 سنوات، و متهمين غيابيا بينهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم، لتورطهم في أحداث تظاهر وتجمهر بمركز مغاغة عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، لافتا أن الأحكام أولية قابلة للطعن بعد أن أسندت لهم النيابة العامة تهم: التجمهر وقطع الطرق والدعوة لإثارة الشغب والانتماء لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.

وفي قضية ثانية عاقبت المحكمة ذاتها 19 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، بينهم حدث تم إحالته لمحكمة الأحداث لكون عمره أقل من 15 عاما، وبراءة 31 آخرين لعدم كفاية الأدلة فى أحداث تظاهر وعنف بمركز سمالوط مطلع أكتوبر 2015.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في أحداث عنف سمالوط إلى الجنايات عام 2015 بتهم: التجمهر والتظاهر والدعوة للعنف واستهداف رجال القضاء والجيش والشرطة.