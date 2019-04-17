شهد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مساء اليوم، الاحتفالية الثالثة لبرنامج المنح الدراسية "مستقبلي" للمعلمين، التي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، والدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد صلاح فرحات رئيس مدينة الخصوص، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

خلال الاحتفالية تم استعراض إنجازات الشركة في خدمة المجتمع، حيث أن الشركة تقدم العديد من البرامج والدورات التدريبية والتوعية لشباب وسيدات حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، كما تم تطوير عددي شرق شبرا الخيمة من خلال تطوير للملاعب بتلك المراكز وإمدادها بالأجهزة الرياضية، كما تم إمداد مستشفى الخصوص المركزي بعدد من الأجهزة الطبية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 36 معلما حاصلا على منحة دراسيه من الشركة المصرية لتكرير البترول.

تأتي الاحتفالية في إطار المشاركة المجتمعية من جانب الشركات لدعم المجتمع وتنميته لدفع عجلة التنمية في المحافظة.