أعلنت جامعة بنها التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية، عبر موقع "بوابة وظائف الحكومة المصرية"، وهي:

مدير عام مكتب رئيس الجامعة

​تختص هذه الوظيفة بعرض الموضوعات الواردة إلى مكتب رئيس الجامعة، بالإضافة إلى إصدار القرارات الخاصة استصدار القرارات الخاصة برئيس الجامعة ومتابعة إبلاغها للجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ومجالس الكليات واللجان الأخرى التي يرأسها رئيس الجامعة.

مدير عام الحسابات والموازنة

​تختص الوظيفة برسم السياسة المالية العامة للجامعة واعداد البرامج والخطط اللازمة لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ والقيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالنواحي المالية والتقدم بالمقترحات والتوصيات التي تؤدى لحسن سير العمل

مدير عام أمانة مجلس الجامعة

​تختص الوظيفة بتلقي وعرض قرارات المجلس الأعلى للجامعات وكذلك مجالس الجامعات الأخرى ومحاضر كليات الجامعة من المحاضر والتقارير التي تستوجب العرض على السلطات الرئيسية وإبلاغ الجهات بها.

مدير عام الشئون الإدارية

​تختص الوظيفة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتوفير البيانات اللازمة عن وحدات الجامعة وكلياتها ومتابعة أعمال الصادر والوارد والنسخ والحفظ بالنسبة لأعمال الإدارة وإعداد خطط وبرامج تنظيم مداخل المبنى والممرات وأماكن دخول الأفراد والمركبات وتنفيذ سياسة الخدمات الداخلية للجامعة.

أمين كلية التجارة

​تختص الوظيفة بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والإدارية والتعليمات التي تصدرها السلطة المختصة ومتابعة إجراءات العمل بالكلية.

مدير عام الشئون الهندسية

​تختص الوظيفة بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بمباني وإنشاءات الجامعة ووحداتها المختلفة – وكذا أعمال صيانة وسائل النقل بها والاشتراك في لجان فتح المظاريف في المناقصات الخاصة بمباني الجامعة وفى الشروط المقدمة ودراسة احتياجات الجامعة ووحداتها من المباني ومستلزماتها من خامات ومواد البناء وتقدير التكاليف اللازمة لذلك.

مدير عام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

​تختص الوظيفة بكافة الاجراءات التنفيذية المطلوبة في شئون اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واستصدار الاوامر التنفيذية في حدود اختصاصه واعتمادها من السلطة الأعلى.

أمين جامعة مساعد للشئون الإدارية

​تختص الوظيفة بالإشراف على تنفيذ السياسات الإدارية بالجامعة.

مدير عام الدراسات العليا والبحوث

​تختص الوظيفة بتنفيذ اللوائح والقوانين وقرارات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة ومجلس الدراسات العليا والبحوث فيما يختص بشئون طلاب الدراسات العليا وابلاغ الكليات بالقرارات والقواعد التي تضعها تلك المجالس والمتعلقة بشروط قبول الطلاب وقيدهم للدورات الجامعية العليا.

مدير عام العلاقات العلمية والثقافية

​تختص الوظيفة باتخاذ اجراءات تنفيذ خطط الجامعة وقراراتها في شان تنظيم وتنمية الاتصالات الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى والهيئات العلمية ومراكز البحث العلمي وتنفيذ اجراءات تنسيق النشاط العلمي والثقافي بين كليات الجامعة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث واتخاذ اجراءات استقدام الاساتذة الزائرين الاجانب الذين يسهمون في مجالات البحوث والتدريس بكليات الجامعة.

واشترطت الجامعة، توافر عدد من الشروط في المتقدم، وهي الحصول على مؤهلٍ عالٍ مناسب،​ القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع، ​قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

​تقدم الطلبات وتسلم باليد، الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث، بمقر إدارة جامعة بنها، في موعد أقصاه 3 مايو المقبل، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد.