قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه كان حاضرا وبصحبته رؤساء مجالس المؤسسات الصحفية السبعة لتوقيع بروتوكول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حتى تدخل الصحافة القومية للشبكة القومية للمعلومات.

وأضاف جبر، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم بث الكنوز التي تمتلكها المؤسسات الصحفية ويتم بثها على الشبكة الدولية وهو ما يعكس إحياء القيمة والعمل على قوة الإعلام المصري.

وأوضح رئيس الوطنية للصحافة، أن الصحفي المصري بعدما كان رقم 1 عالميًا تراجع في الأسواق العالمية إلى رقم 20 "خطوة أولى تعقبها خطوات أخرى، وهي خطوة كويسة وهناك صراع مرير لنظام الصحافة الحالي والمستقبلي.. لازم تحط رجلك في القطار قبل ما يسيبك الزمن".